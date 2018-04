Ottaviano, con un coltello minaccia la madre per i soldi: arrestato

Un 26enne di Ottaviano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Intervenuti in casa dopo una telefonata fatta al 112 dalla madre, i militari lo hanno bloccato e disarmato: aveva, infatti, minacciato la mamma con un coltello e l’aveva strattonata per estorcerle il denaro che avrebbe speso in droga.

Il giovane è stato arrestato e tradotto a Poggioreale. La vittima, che subiva da mesi ma non aveva mai sporto denuncia, è stata visitata presso l’ospedale di Boscotrecase e medicata per le lesioni riportate.