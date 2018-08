Ottaviano, 38enne ubriaco e drogato picchia madre e padre

I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno arrestato un 38enne del posto già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori, entrambi 64enni. Gli operanti sono intervenuti su richiesta di aiuto delle vittime che erano state minacciate dal figlio, in evidente stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In sede di denuncia sono emersi pregressi episodi di violenza. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.