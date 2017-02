Donna di 80 anni mette in fuga due ladri arrampicati sul balcone di casa

Una donna di 80 anni ha messo in fuga due ladri, dopo averli colti in flagranza sul balcone di casa. L'episodio è avvenuto a Pollena Trocchia, comune vesuviano alle porte di Napoli.

I due malviventi - racconta Il Mattino - si erano arrampicati sul balcone del primo piano dell'abitazione, che affaccia sul retro della casa. Una volta arrivati a destinazione, con degli arnesi da scasso, hanno manomesso la maniglia della finestra.

Proprio in quel momento, però l'anziana è entrata nella stanza e vedendoli ha cominciato ad urlare, mettendo in fuga i due ladri, che si sono prontamente catapultati giù dal balcone e sono scappati via.