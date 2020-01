Ottanta euro per nove caffè: il bar querelerà Borrelli

Per giorni il video dello scontrino esibito in diretta Facebook ha fatto il giro del web. Adesso il bar coinvolto è deciso a far valere le proprie ragioni in tribunale. Si tratta del caso del bar di Castellammare accusato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di aver gonfiato un conto. “Per nove caffè si sono fatti pagare 80 euro, ladri” disse in diretta Facebook, esibendo lo scontrino con tanto di intestazione e nome dell'esercizio commerciale. Addirittura il politico chiese l'intervento di un agente della polizia municipale.

Pronta fu la risposta del proprietario del bar che rivelò che in realtà si era tenuta una riunione politica in una sala interna dell'esercizio commerciale occupando una trentina di posti a sedere per circa due ore. In effetti l'evento era stato pubblicizzato anche sui social del consigliere con l'hashtag #uncaffeconfrancescoborrelli. All'esercente non è andato giù di essere stato chiamato ladro di fronte a una platea così ampia come la pagina Facebook del consigliere e ha deciso di querelarlo. A rappresentarlo sarà l'avvocato Ernesto Sica, pronto a chiedere i danni a Borrelli e a chiedere di procedere per diffamazione aggravata nei confronti del consigliere regionale.

Le parole dell'avvocato

“Al fine di difendere la propria onorabilità e professionalità dalle diffamanti accuse del consigliere regionale Borrelli, il quale non si è limitato ad infangare il bar ma ha anche esplicitamente screditato la città di Castellammare di Stabia. Nelle sedi opportune dimostreremo la totale falsità e finalità diffamatorie delle accuse del consigliere regionale Borrelli, approfondendo dettagliatamente i fatti» ha annunciato il legale.