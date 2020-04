Coronavirus, 25 casi nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Sono 23 gli operatori sanitari e 2 i pazienti contagiati da Coronavirus nell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La sensazione la si aveva già da ieri, quando un intero reparto era stato chiuso dopo aver scoperto la positività di una paziente. I quattro sindaci di Pozzuoli (Vincenzo Figliolia), Bacoli (Josi Gerardo Della Ragione), Quarto (Antonio Sabino) e Monte di Procida (Giuseppe Pugliese) hanno chiesto e ottenuto dall'Asl Napoli Due alcune condizioni per evitare il rapido diffondersi del contagio.

"Accesso vietato a familiari dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell'ospedale a partire dai reparti di Medicina e Chirurgia, tamponi per tutti gli operatori e i pazienti dell'ospedale, garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari e tavolo permanente per scambiarsi informazioni e dati in modo costante e trasparente". Sono queste le richieste presentate dai sindaci dei comuni "accolte dai vertici sanitari".