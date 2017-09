Chiude il laboratorio di analisi. Cittadini occupano l'Ospedale San Gennaro

E' bastata la defezione di un solo operatore, colpito da infarto, per determinare la chiusura del laboratorio di analisi dell'Ospedale San Gennaro, nel Rione Sanità. Sul decreto firmato dal primario, si parla di sospensione temporanea, ma non si indicano i tempi per la riapertura. Motivo per cui, cittadini e lavoratori temono che possa ripetersi ciò che è accaduo per altri reparti della struttura, per i quali la sospensione è stata solo anticamera della chiusura definitiva.

Un gruppo di cittadini, appoggiati dai rappresentanti sindacali dei lavoratori, hanno occupato la direzione dell'ospedale, chiedendo un incontro ai vertici dell'Asl Napoli 1. Inoltre, i dipendenti hanno presentato un piano di lavoro che permetterebbe di preservare i servizi del laboratorio di analisi. L'incontro per il futuro del reparto sarà deciso il prossimo quattro ottobre, quando la direzione dell'Asl riceverà i rappresentanti del Comitato civico Ospedale San Gennaro.