Monaldi, genitori di bimbi malati di cuore denunciano: "Mancano medici e infermieri"

"Mancano i medici e gli infermieri specializzati per assistere i nostri figli". E' un calvario cominciato nel gennaio 2017 quello dei genitori dei minori malati di cuore, trapiantati o in attesa di trapianto. E' da allora che la trapiantologia pediatrica dell'ospedale Monaldi è stata sospesa per "incompatibilità tra medici" dagli ispettori del Ministero della Salute. I bambini con patologie cardiache hanno potuto contare su un'assistenza a singhizzo. I genitori hanno visto smantellare, unità dopo unità, il reparto di cardiochirurgia pediatrica, che aveva portato il Monaldi ad essere all'avanguardia nel mondo.

A oggi, sono ricoverati all'ospedale dei Colli due minori, un maschio e una femmina, entrambi collegati a un cuore artificiale e in attesa di trapianto. Invece di essere seguiti da personale specializzato in cardiochirurgia pediatrica sono stati sistemati nello stesso reaprto degli adulti. E' il caso del figlio 15enne di Stefania De Caro: "Mio figlio è affetto da una miocardite, vive grazie ad un cuore artificiale, ma sono preoccupata perché la disorganizzazione dell'ospedale mette a rischio la sua salute. Non voglio incolpare singoli medici o infermieri, ma non hanno le competenze per curare un ragazzino, in alcuni casi hanno anche sbagliato la terapia, i dosaggi dei farmaci. Posso affidarmi a un solo medico, ma non può essere qui h24".

La direzione dell'ospedale è al corrente di una simile emergenza. Infatti, su sollecitazione del Comitato bambini trapiantati di cuore, il 25 settembre scorso è stato emanato una delibera con effetto immediato per l'assunzione di sei infermieri, due cardiochirurghi, un cardiologo, un internista. "Ad oggi sono stati presi solo quattro infermieri - denuncia Dafne Palmieri, portavoce del Comitato e madre di un ragazzo trapiantato - e di questi due stanno per andare via. Non c'è traccia dei medici e non capiamo perché non possiamo accedere al reparto di cardiochirurgia perdiatrica. La delbera doveva avere un effetto immediato ma è rimasta inattuata".

Il Comitato chiede a gran voce il ritorno del ministro della Salute Giulia Grillo, in visita al Monaldi prima dell'estate, che aveva promesso di interessarsi alla vicenda. Intanto, l'Azienda ospedaliera dei Colli preferisce non rispondere alla denuncia del Comitato dei genitori dei bambini trapiantati di cuore.