Ospedale del Mare, primi disagi: stop ad una risonanza magnetica

Primi disagi all'Ospedale del Mare, attrezzato per essere un polo di eccellenza tecnologica. Da qualche giorno uno degli apparecchi in dotazione al reparto di Radiologia - una risonanza magnetica all’avanguardia - è fermo.

Come fa sapere la direzione Asl Napoli 1 Centro, si tratterebbe di una sospensione solo in via cautelare. Nelle scorse ore c’è stato un primo intervento tecnico, mentre il ripristino dell’operatività del macchinario è previsto per oggi. In ogni caso, fanno sapere dall'ospedale, non c’è stato nessun rallentamento dei servizi.