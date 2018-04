"A Pavia volevano amputargli le gambe: guarito all'Ospedale del mare"

“Siamo consapevoli che il personale sanitario campano non abbia nulla da invidiare a quello delle altre regioni, ma è importante che si evidenzino storie che lo confermano”: così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione sanità, a proposito di una vicenda venuta alla ribalta sulle pagine del Roma.

La storia è quella di un 44enne salernitano affetto dal morbo di Buerger, malattia che colpisce gli arti inferiori. Dopo un primo controllo in un pronto soccorso campano, l'uomo era stato indirizzato a Pavia, dove i medici avevano deciso per l’amputazione trans metatarsale del piede sinistro. La menomazione non risolse però il problema, e i medici lombardi gli prospettarono l'ipotesi di amputare entrambe le gambe.

"La soluzione vera, però, quella che gli ha permesso di salvare gli arti, l’ha trovata in Campania e, in particolar modo, grazie al dottor Francesco Pignatelli, responsabile della Chirurgia vascolare dell’Ospedale del mare” ha aggiunto Borrelli. Per il consigliere“questa vicenda dimostra quanto sia importante continuare nel lavoro di riequilibrio dei conti nella sanità campana per garantire alle tante eccellenze mezzi adeguati al loro valore e, in questo percorso, un ruolo fondamentale spetta all’Ospedale del mare che, finalmente, con un percorso a tappe, com’è giusto che sia per una struttura del genere, si sta inaugurando realmente”.