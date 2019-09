Maltempo, all'Ospedale del Mare si allaga la Radioterapia

La bomba d'acqua ra'iversatasi la scorsa notte su Napoli e provincia ha avuto numerose conseguenze, tra cui dei disagi creati all'utenza dell'Ospedale del Mare a Ponticelli.

Le precipitazioni hanno infatti causato l'allagamento di alcune aree destinate al reparto di Radioterapia della struttura. L'allagamento – riferisce in una nota l'Asl Napoli 1 – è stato determinato in particolare dall'impossibilità per la condotta fognaria di drenare l'enorme quantità d'acqua precipitata al suolo nel giro di pochissimi minuti.

"Le bombe d'acqua sono ormai una realtà con la quale sempre più spesso dovremo fare i conti – sono le parole del direttore generale dell'Asl Ciro Verdoliva – e i reparti di Radioterapia, che per ovvie ragioni sono allocati al di sotto del piano stradale (nel nostro caso al livello -2), sono i più esposti. Già dalle prime ore dell'alba la squadra di tecnici dell'Asl Napoli 1 Centro si è messa al lavoro per ripristinare la funzionalità delle macchine, le prove di funzionamento sono già state eseguite ed entro domani mattina sarà nuovamente possibile erogare il servizio".

La direzione generale ha richiesto alla direzione sanitaria di presidio che già domani vengano recuperati anche i trattamenti inizialmente previsti oggi, questo mentre l'ufficio tecnico sta esaminando soluzioni per evitare che il problema possa ripetersi in futuro.