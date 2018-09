Allagamento all'Ospedale del Mare. De Luca: «Sabotaggio programmato»

L'allagamento dell'Ospedale del Mare ha scatenato le immediate reazioni della politica e della dirigenza del presidio ospedaliero. Il Governatore Vincenzo De Luca ha parlato di 'sabotaggio' annunciando sulla sua pagina Facebook la denuncia dell'episodio alla Procura della Repubblica. "Riconfermiamo l'apertura del Pronto Soccorso il 15 settembre prossimo - ha affermato il presidente della Regione -. Denunciamo l'ennesimo tentativo di fermare la grande svolta in atto nella sanità campana, mentre continuano ad arrivare risultati sempre più positivi nei Lea. Al Cardarelli nel mese di agosto, seguendo nel trend positivo dei primi otto mesi del 2018, siamo arrivati al 74% dei parti naturali, e solo il 24% di cesarei. Continua l'avanzamento della sanità campana verso obiettivi di assoluta eccellenza".

Per Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 centro, "questo episodio non scalfisce in alcun modo, anzi rafforza, la determinazione di aprire la struttura il 15 settembre. Chi crede di piegare la nostra volontà, non sa che in questo modo la nostra determinazione diventa, se possibile, ancora più feroce". Il dg chiarisce anche alcuni particolari dell'episodio. "Pare che qualcuno abbia scelto ad hoc un lavandino in un'area che sovrasta il pronto soccorso e ha poi ostruito lo scarico, utilizzando una di quelle guarnizioni in gomma che si trovano sulle gambe delle scrivanie e poi, sempre nel cuore della notte, ha aperto l'acqua bloccando la leva a pedale, provocando poi l'allargamento del piano sottostante e danneggiando parte della controsoffittatura".