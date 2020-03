Ospedale Boscotrecase anti-Covid, il sindaco: "Non ci hanno avvisati, così la gente va nel panico"

"Non ci hanno avvisati, lo abbiamo saputo dalla stampa. In questo periodo è difficile governare le tensioni sociali e per questo ci vorrebbe una maggiore ondivisione delle scelte". Pietro Carotenuto è il sindaco di Boscotrecase, il Comune vesuviano che ha scoperto senza preavviso che l'ospedale locale sarebbe stato trasformato in una unità speciale anti-covid 19.

Di questi tempi di preoccupazione, senza le dovute spiegazioni, la popolazione potrebbe andare nel panico: "Certe notizie vanno spiegate con i tempi giusti - spiega il primo cittadino - Noi siamo non siamo contrari alla realizzazione di questa unità speciale. Siamo consapevoli che serve aumentare i posti in terapia intensiva e questo territorio darà il suo contributo. Dico soltanto che potevano avvisare almeno l'ammistrazione comunale che avrebbe fatto da tramite con i cittadini".

L'ospedale di Boscotrecase diventerà il punto di riferimento per l'area vesuviana, accogliendo anche i casi di Boscoreale, Terzigno, Trecase e Torre Annunziata. Due pazienti sono stati già trasferiti da Castellammare di Stabia. Altri ne arriveranno a breve: "Al direttore dell'Asl Napoli 3 ho chiesto due cose. Di essere costantemente informato e che il personale medco sia sempre dotato di dispositivi di sicurezza. Ho avuto ampie rassicurazioni su entrambi i punti. In questo modo potremo informare tempestivamente anche i cittadini".

