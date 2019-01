Cade durante un esame in ospedale, anziano in fin di vita. Aperta un'inchiesta

Un anziano sarebbe ricoverato in fin di vita dopo una caduta riportata in un ospedale in provincia di Napoli. La notizia, riportata da Juorno, è commentata dal consigliere regionale - membro della Commissione Sanità - Francesco Emilio Borrelli: "Lo scorso 18 dicembre un anziano malato di Parkinson si è procurato un emorragia in seguito ad una caduta durante un esame coronografico. Il paziente, stando all’esposto presentato presso la Procura nolana dal figlio, sarebbe caduto a causa della negligenza del personale. Il materassino blu del letto di degenza, usato per il trasporto in sala operatoria, non sarebbe stato infatti rimosso al momento del trasbordo sul letto operatorio. Al paziente, inoltre, non sarebbero state applicate le fasce di sicurezza”.

“Allo stato attuale il paziente è ancora in coma e versa in condizioni particolarmente critiche. Si tratta di un fatto di una gravità eccezionale che non ha alcuna scusante. Vorrei esprimere la mia vicinanza alla famiglia in un momento così delicato. Ho chiesto l’apertura di un’inchiesta interna che permetta di accertare eventuali responsabilità. I pazienti campani hanno il diritto di essere sottoposti agli esami in sicurezza, senza alcun rischio”, conclude Borrelli.