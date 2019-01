Strage di Cardito, il fratello di Tony: "Il bambino lasciato per cinque ore sul divano"

Sono deprimenti le circostanze in cui pare essere morto Giuseppe, il piccolo di 7 anni di Cardito picchiato a morte da Tony Essobti, il 24enne di Cardito reo confesso per l'omicidio. Secondo il fratello dell'omicida, il bambino sarebbe stato picchiato in mattinata, alle 9 circa, per futili motivi. La madre del bambino avrebbe quindi lasciato Giuseppe agonizzante e morente sul divano per circa cinque ore prima dell'arrivo dell'ambulanza, chiamata proprio dal fratello di Essobti. La rivelazione è riportata dalla trasmissione Rai Chi l'ha visto, che ha intervistato il fratello di Essobti.