D'Amato rapinato: recuperati 11 orologi rubati

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno denunciato due uomini, dopo la rapina consumatasi ai danni dell'imprenditore D'Amato, per ricettazione. I due sono stati fermati nella zona di borgo Sant'Antonio Abate mentre tentavano di vendere tre orologi Rolex. Avevano in tasca 16mila euro, frutto probabile della compravendita. Una immediata perquisizione è scattata a casa di uno dei malviventi, dove i poliziotti hanno trovato altri 8 orologi di valore, tre Rolex, tre Tudor, un Audemars Piquet, due Bulgari e 13.000 euro in varie banconote.

Gli 11 orologi sono stati sequestrati e le loro foto pubblicate sul sito della Questura: i cittadini rapinati che dovessero riconoscerli possono rivolgersi al commissariato San Ferdinando.