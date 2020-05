Covid-19, nuova ordinanza firmata da De Luca: riaprono i centri termali

Novità dalla Regione Campania. La nuova ordinanza sull'emergenza Covid-19, la 52 del 26 maggio 2020, sblocca la ripresa delle attività delle strutture termali e dei centri benessere, questo "nel rispetto del protocollo di sicurezza".

L'ordinanza è a firma Vincenzo De Luca e arriva "sentiti i sindaci dell'isola di Ischia" e "preso atto delle decisioni della Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri".

L'ordinanza stabilisce anche la revoca della zona rossa nel Comune di Letino (Caserta), e permette da domani 27 maggio il ripristino delle piscine di acqua di mare. Inoltre, dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo laddove non siano realizzabili a distanza. Sempre dal 28 maggio infine sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del protocollo di sicurezza.