Nuova ordinanza di De Luca su alberghi, b&b e palestre: le anticipazioni

Da domani, lunedì 25 maggio, in Campania saranno consentiti i servizi ricettivi anche non alberghieri, l'attività delle piscine (escluso quelle con acqua di mare e termali) e l'attività delle palestre. È quanto contenuto in un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata in serata con i relativi protocolli di sicurezza. Gli imprenditori sono in attesa, anche in questo caso delle linee guida che dovranno arrivare da Palazzo Santa Lucia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La speranza è che l'ordinanza e i relativi protocolli non vengano pubblicati in tarda serata, come nelle altre occasioni, in modo da dare modo ai gestori di organizzarsi per la riapertura. In molti casi, rispetto all'ordinanza di venerdì che riguardava gli stabilimenti balneari, sono arrivate delle proteste perché, pubblicata dopo le 23, non ha lasciato il margine di tempo necessario per seguire le linee guida imposte. Inoltre viene demandata all'Unità di crisi regionale la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi da giovedì 28 maggio.