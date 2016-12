Capodanno sicuro a Torre Annunziata: l'ordinanza

Il sindaco di Torre Annunziata, Giosuè Starita ha richiamato i cittadini ad un uso responsabile dei fuochi d'artificio ricordando il divieto dell'uso di botti illegali. È questo il contenuto dell'avviso che il primo cittadino oplontino ha pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di Palazzo Criscuolo. «In occasione dei festeggiamenti di fine anno si invita la cittadinanza tutta ad evitare o limitare l’uso dei botti anche se trattasi di fuochi pirotecnici consentiti, così come indicato dalla circolare del ministero dell’Interno, ricordando che ogni contravvenzione a tale prescrizione comporta gravi sanzioni a carico dei responsabili».

Starita ha poi continuato invitando tutti i cittadini alla collaborazione e ricordando quanto sia pericoloso l'utilizzo spropositato di ogni tipo di materiale esplodente sia per sé che per gli altri. Così come per la vigilia di Natale l'amministrazione ha anche disposto l'isola pedonale lungo via Gino Alfani, vero centro di aggregazione nelle giornate di festa. Il blocco totale dei veicoli è previsto dalle 13 alle 18 del 31 con la polizia municipale sul posto e l'intervento degli addetti alle pulizie della Prima Vera per tenere quanto più pulita possibile l'area.