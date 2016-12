Stretta sul Capodanno a Pompei

Una serie di prescrizioni per rendere quanto più sicura è possibile la notte di San Silvestro a Pompei. È questo l'obiettivo del commissario prefettizio che amministra la città dopo lo scioglimento del consiglio comunale. A partire dal pomeriggio del 31 dicembre sono state stabilite delle regole che riguardano soprattutto i commercianti. In primo luogo è stato chiesto uno sforzo maggiore nell'evitare di somministrare bevande alcoliche ai minori. Circostanza già prevista dalla legge e che gli esercenti già si impegnano a rispettare.

Come secondo obiettivo è stato chiesto di lasciare quanto più pulita possibile l'aria circostante ai singoli esercizi evitando gli accumuli di rifiuti tipici di queste occasioni. Per questo motivo il comune ha deciso di fornire altri contenitori della raccolta differenziata appositamente per l'occasione. Inoltre è stata disposta l'isola pedonale da via Sacra a piazza Bartolo Longo dalle 13 alle 20 per garantire la massima sicurezza alle migliaia di persone che passeggeranno in città in quelle ore. Le decisioni in merito al Capodanno sono state prese dopo un incontro con i rappresentati delle varie categorie.