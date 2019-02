"Un ordigno bellico sarà fatto esplodere presto. Potreste sentire un rumore molto forte"

"La Capitaneria di Porto ci ha appena informato che è stato individuato un ordigno bellico a mare, in zona Quattro Venti, al confine tra Ercolano e Torre del Greco. Sul posto sono già presenti gli artificieri che faranno brillare l'ordigno. A breve, quindi, potreste sentire un rumore molto forte proveniente da quella zona. Niente paura, la situazione è sotto controllo. Sto facendo informare tutte le scuole della zona per tranquillizzare bambini e ragazzi che potrebbero spaventarsi per un eventuale boato. Fate girare".

E' l'appello del sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, lanciato su Facebook, per avvisare i propri concittadini.