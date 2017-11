Cantiere Maximall Pompei: trovato ordigno bellico

Gli abitanti di via Plinio sono preoccupati per ciò che potrebbe emergere nell'area dell'ex Italtubi dove sorgerà il centro commerciale Maximall Pompei. Soprattutto amianto per il quale è stata disposta una bonifica. Per ora è però emerso un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale. A scoprirlo sono gli operai che stanno lavorando all'interno del cantiere a ridosso tra Torre Annunziata e Pompei.

La bomba era nascosta all'interno della fitta vegetazione che si è venuta a formare dopo anni di abbandono e stupisce come non sia stato ritrovato prima durante gli anni di attività dell'enorme stabilimento e successivamente dalla società che ha effettuato, due anni fa, i primi lavori di messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli artificieri dell'Esercito che saranno coloro che dovranno mettere in sicurezza l'area e portare via l'ordigno. Per favorire queste operazioni i lavori all'interno del cantiere sono stati bloccati.