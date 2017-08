Sono stati notati dal nucleo sommozzatori della guardia di finanza a Capo Miseno cinque probabili ordigni bellici inesplosi, che dovranno essere fatti brillare.

In un'ordinanza predisposta per ragioni di sicurezza viene vietato in un raggio di 150 metri l'ormeggio, la balneazione e la navigazione, nell'area di Punta Pennata.

Gli ordigni sono ad una profondità di 15-16 metri.