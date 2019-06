Prolungamento orario metro e funicolari, Fit-Cisl: "Un bluff, non abbiamo firmato"

Il sindacato guidato da Alfonso Langella si oppone: "Indennità estiva per soli 13 euro, mancano alcuni giorni festivi nell'accordo, non ci sono i concorsi. Per questo non firmiamo, per evitare questo scempio"