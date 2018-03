Servizio Anm per Pasqua e Pasquetta 2018: gli orari dei trasporti a Napoli

Anm ha rende noti gli orari e le sospensioni del servizio di trasporti per Pasqua e Lunedi in Albis 2018

Per quanto riguarda la DOMENICA DI PASQUA 1 APRILE, l'azienda di mobilità napoletana informa in una nota che:

"La Linea 1 metropolitana sospende il servizio alle ore 13.30.

I quattro impianti Funicolari effettuano ultime corse alle ore 13.00.

Per le linee di superficie (bus e filobus) è prevista la sola sospensione pomeridiana delle corse tra le ore 13.30 e le ore 16.00, dopo la quale il servizio riprende regolare fino a fine servizio secondo l'orario ordinario festivo.

E' invece sospeso il servizio su gomma notturno.

La linea Alibus per l'aeroporto effettua la pausa pomeridiana dalle 12:35 alle 15:45 poi riprende regolarmente".

IL LUNEDI' DI PASQUETTA 2 APRILE, invece, "tutti i servizi su ferro e gomma ANM funzioneranno regolarmente per l'intera giornata con l'orario festivo ordinario".

GLI ASCENSORI CITTADINI: "Il giorno di Pasqua saranno in servizio dalle ore 07:30 e le 14:00 fatta eccezione per Ventaglieri che resta chiusa come ogni domenica.

Lunedì in Albis tutti gli ascensori, escluso Ventaglieri, resteranno aperti dalle 07:00 alle 21:30".