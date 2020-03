Trasporti Napoli, la variazioni Anm per i prossimi giorni

Per disposizioni anti-contagio da Coronavirus e non, ci sono alcune variazioni nei trasporti a Napoli per i prossimi giorni. A partire dalla Funicolare di Mergellina, che oggi venerdì 13 marzo anticiperà la sospensione del servizio con l'ultima corsa alle ore 18,10. L'impianto resterà poi chiuso al pubblico da sabato 14 a lunedì 16 marzo.

Sospensione minibus

Anm informa, inoltre, che già a partire da giovedì 12 marzo, sono sospesi i collegamenti su gomma linee bus C36 - C38 - C52- C68 - C76 - C87 - E6 - 654 effettuati con veicoli "minibus".

"Il provvedimento di emergenza sanitaria - spiega l'azienda di trasporto pubblico - è finalizzato a evitare assembramento di utenza negli spazi ridotti, a garanzia delle misure di prevenzione e tutela del personale viaggiante e dei passeggeri a bordo" .

La linea bus C78 viene invece sostituita dalla linea bus 678, in esercizio con veicoli di dimensioni ordinarie.

Metro Linea 1

Per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, invece, le seconde uscite delle stazioni Montecalvario, Montedonzelli via dell’Erba e Rione Alto, resteranno chiuse al pubblico da venerdì 13 marzo a domenica 5 aprile compreso.

Variazione linea 196

Infine, a causa del divieto di transito sulla rampa di collegamento V. R.Marinare - V. Argine, nei giorni 14-15-21 e 22 Marzo 2020, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, la linea bus 196 devia il percorso: giunta in Via Delle Repubbliche Marinare, dopo aver effettuato la fermata n.4686 (altezza Mercedes) svolta per la rotatoria e ritorna per v. F. Imparato, v. Delle Brecce, v. Delle Industrie e proprio percorso.