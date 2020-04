Trasporti, stop a Metro Linea 1 e treni Eav il 25 aprile e il 1° maggio

L'Anm comunica che la Linea 1 della Metropolitana di Napoli resterà chiusa nelle giornata del 25 aprile e del 1° maggio. Stop anche ai treni Eav delle linee su ferro negli stessi giorni.

La nota dell'Ente Autonomo Volturno

"Viste le ordinanze che prorogano fino al 3 maggio il divieto di spostamenti se non per motivi di grave necessità e considerata la richiesta pervenuta da molti sindaci del territorio (Quarto, Pozzuoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Sindaci della costiera sorrentina, ecc.) di reiterare l’iniziativa di chiusura effettuata nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche al fine di contenere eventuali assembramenti in questo periodo di chiusura della cosiddetta fase uno di emergenza Covid-19, le linee EAV su ferro resteranno chiuse in occasione delle festività del 25 aprile e del Primo Maggio.

Come già avvenuto con successo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, chi ha bisogno di spostarsi sui nostri itinerari per gravissimi e documentati motivi (personale della sanità, protezione civile o simili) deve inviarci una richiesta a r.vallefuoco@eavsrl.it specificando il motivo dello spostamento (documentandolo), gli orari, la stazione di partenza e di arrivo, entro Giovedì 23 Aprile ore 19:00 per gli spostamenti del 25 Aprile ed entro le ore 19:00 di Martedì 28 Aprile per gli spostamenti del Primo Maggio. Per tali utenti che svolgono quindi un lavoro legato all’ Emergenza Sanitaria e che non hanno possibilità di trasporto privato attiveremo un servizio sostitutivo dedicato, alle ore 7:00 di mattina e alle ore 18:00 di sera, in entrambi i giorni di sospensione del servizio. Il nostro servizio su gomma invece funzionerà regolarmente sino alle ore 13:00". Così in una nota l'Eav, relativamente alla situazione dei trasporti nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio.