Fase 2 a Napoli, riprogrammazione servizi e nuove regole per Metro, bus e funicolari

Con le nuove disposizioni emanate dalle autorità per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, a Napoli anche i mezzi di trasporto Anm adeguano l’offerta di servizio.

Da lunedì 4 maggio, infatti, entra in vigore una nuova programmazione delle linee bus e nuove regole di viaggio per tutti i servizi, finalizzate a garantire il distanziamento sociale e l’uso obbligatorio della mascherina.

"In questa fase è dunque cruciale la collaborazione di tutti per garantire il servizio e prevenire la diffusione del contagio", informa in una nota l'azienda cittadina di trasporto pubblico.

Capienza massima del 25%

L’accesso passeggeri a bordo di tram bus e filobus, metro e funicolari, è limitato ad una capienza massima del 25%. La nuova programmazione delle linee di superficie Anm prevede il potenziamento di 20 linee bus impegnate sulle direttrici a più alta frequentazione. Sono previste inoltre modifiche ai percorsi e riduzione delle frequenza corse per compensare in parte la riduzione significativa della capienza su ogni mezzo. Tuttavia potrebbero prolungarsi i tempi di attesa. Si raccomanda in tal caso di attendere la corsa successiva e disporsi ordinatamente alla fermata.

Resta invece invariato l'orario di apertura della Metro Linea 1 e delle Funicolari.

Nuova programmazione Linee bus

Nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'esercizio delle linee di superficie è ridotto alla fascia oraria 05:30 21:30. Gli orari di prime e ultime partenze potrebbero subire modifiche.

Da lunedì 4 maggio sono potenziate 20 linee bus caratterizzate dalla maggiore domanda di trasporto (linee che assorbono il 65% della domanda secondo dati UnicoCampania), in conformità con quanto prescritto dall’Ordinanza regionale n. 40 del 30.04.20.



Linee bus potenziate per fase 2: 140-165-181-C12-C16-C33-R6-168-184-254-604-116-151-158-182-191-196-669-R2-R5



Confermati i provvedimenti già attivi dal 16/3:



- Sospensione linee erogate con bus corti (C36-C38-C5-654-C68-C87-C65-C76-5-128-144-167-185-176-C90-E6-V1)

- Sospensione delle linee interessate al transito in tangenziale (130-150-180-190)

- Sospensione di tutte le linee notturne (N1-N3-N4-N5-N6-N7-N8-455-460-475)

- Contrazione del nastro di esercizio di tutte le linee alle ore 21:30

- Le Linee bus R2 - 151 - 140 - R5 -604 (attive sulle principali direttrici urbane), potenziano le corse nelle fasce orarie 07:00-11.00 e 16:00-19:00 con frequenza di 15 minuti e anticipano la sospensione del servizio intorno alle ore 21. Fino a nuova disposizione anche la linea bus C67 prolunga il percorso a P.za VII Settembre;



- sono sospesi i collegamenti su gomma erogati con minibus per i quali non possono essere adottate idonee misure precauzionali per la salvaguardia di personale e viaggiatori. Sospese Linee Bus C36-C38-C52-C68-C76-C78-C87-E6-654-580-575;



- sospesi collegamenti notturni N1-N3-N5-N6-N7-455-460-469-472-475 e Linee cimiteriali 584;



- offerta di servizio a garanzia delle fasce orarie di punta della giornata, per linee a maggiore frequentazione e di collegamento con le periferie di Napoli e i Comuni limitrofi;



- Linee Bus sospese fino a nuova disposizione: 128-156-167-185-572-654-C36-C38-C52-C68-C76-C78-C87-C90-E6-144-C1-V1-C5-C27-5-176-584-615-630-663-673-683. Linea bus C78 è sospesa e sostituita da Linea Bus 678;



- Linee Bus attive con variazione orario di esercizio:

• 184 feriale anticipa ultima partenza dalle ore 23:40 alle ore 21:30

• 254 feriale ultima partenza alle ore 20:55 – sabato alle ore 21:25 - festiva prima corsa alle ore 05:30 e ultima alle ore 21:20

• C44 feriale ultima partenza alle ore 17:10

• 139 feriale ultima partenza alle ore 20:15 - sabato alle ore 20:40

• 502 feriale ultima partenza alle ore 20:15 - sabato alle ore 20:20

• R7 feriale ultima partenza alle ore 19:30 - sabato alle ore 21:25 - festiva alle ore 21:05

• 181 feriale prima partenza alle ore 06:05 e ultima alle ore 21:00 - sabato ultima alle ore 20:45 - festiva alle ore 21:05

• R6 feriale ultima partenza alle ore 21:30 - sabato alle ore 20:50 - festiva alle ore 21:05

• 143 feriale ultima partenza alle ore 18:35 - sabato alle ore 20:10 - festiva alle ore 21:20

• 165 feriale da Cardarelli anticipa l'ultima partenza dalle 23:00 alle 20:45

• 168 feriale ultima partenza alle ore 20:15 - sabato alle ore 20:55 - festiva alle ore 20:55. Prolunga il percorso da P.za Dante a via Toledo, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto e proprio percorso ordinario.

• 604 da zona ospedaliera, di ritorno verso il capolinea, prolunga il percorso per via Pietravalle, via Pandino, via Semmola, via D'Antona, viale Cardarelli e attestamento Pineta.

• le linee C63-178-184 prolungano il percorso: da piazza VII Settembre proseguono per via Toledo, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto.

• 147 proveniente dal Vomero, giunta in via Pessina e diretta a p. Carlo III, prosegue a sua volta per piazza VII Settembre, via Toledo, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto.



- Chiusi al pubblico gli ascensori Acton e Ventaglieri.

Orari Metro e Funicolari

- METRO LINEA 1:

Ultima partenza da Garibaldi ore 20.25

Ultima partenza da Piscinola ore 20.30

Seconde uscite: chiuse al pubblico Rione Alto, Montedonzelli Via dell'Erba, Montecalvario;



- FUNICOLARI: CENTRALE – CHIAIA - MONTESANTO

Ultime partenze (da stazioni di monte e valle) alle ore 20.00



- FUNICOLARE MERGELLINA: chiusa al pubblico fino a nuova disposizione. Attiva navetta Bus sostitutiva 621 su intero percorso ed effettua fermate alle stazioni intermedie nelle fasce orarie: ore 07:00-10:00 e ore 17:00-19:00;



- SISTEMA INTERMODALE SCALE MOBILI VOMERO: chiusura ore 20.00;

Sanificazione mezzi e stazioni

A tutela della salute di passeggeri e personale viaggiante, vengono sanificati quotidianamente tutti i mezzi e le stazioni. Anm ha messo in campo interventi gestionali per regolare in sicurezza il flusso passeggeri e personale aggiuntivo sarà deputato al controllo degli accessi in metropolitana e funicolari, con ingressi scaglionati attraverso percorsi guidati con segnaletica dedicata e avvisi acustici.