Bagnoli, il Pontile riaprirà fino alle 21 con orario continuato

Da lunedì 8 giugno il Pontile di Bagnoli riaprirà con orario continuato, dalle 8 alle 21. E' durata solo alcuni giorni, dunque, la fase intermedia di apertura diurna. Il Pontile ha riaperto i battenti domenica 24 maggio, dopo mesi di chiusura per il lockdown e alcune settimane di lavori portati avanti da reparti comunali e Lsu. Lavori ostici, considerato che le deiezioni di gabbiani accumulatesi nel tempo mettevano a dura prova le idropulitrici.

Ha avuto buon esito l'appello dei lavoratori in primis: "Anche per tutelare lo stato dei luoghi bisognerebbe riaprire anche di sera", spiegavano i lavoratori. "Se infatti il pontile chiude il pomeriggio, gli uccelli se ne riappropriano e al mattino siamo punto e daccapo". Da lunedì 8 giugno, dunque, cancelli aperti no stop fino alle 21.