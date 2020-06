Riapre la piscina Oltremare: tariffe e orari

Da mercoledì 1 luglio, riapre la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare. La struttura, riqualificata lo scorso anno in occasione delle Universiadi 2019, tornerà a disposizione di tutti i napoletani. Lo comunica il presidente dell’Ente fieristico Remo Minopoli.



Orari di funzionamento della piscina

orario di apertura 9,30 per il check-in, verifica della registrazione e della prenotazione tramite app; dalle ore 10,00 sarà possibile usufruire della vasca

orario di ultimo ingresso alle 18,00

orario di chiusura piscina alle 18,30



Tariffe al pubblico

ingresso intero sabato, domenica e festivi: € 16,00

ingresso sabato, domenica e festivi ridotto (under 14 e over 65): € 12,00

ingresso intero dal lunedì al venerdì: € 12,00;

ingresso ridotto dal lunedì al venerdì (under 14 e over 65 anni): € 8,00;

iscritti Fin (riservate max 2 corsie): € 8,00;



I prezzi sono comprensivi di lettino obbligatorio, a causa delle disposizioni per il contrasto al Covid-19

Chiunque venga trovato sprovvisto di biglietto o altro titolo valido per l’ingresso è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso.



Nel rispetto del numero di ingressi previsti dalle norme di sicurezza (150 rispetto ai 525 dello scorso anno), l’utente dovrà munirsi obbligatoriamente di biglietto di ingresso che dà diritto alla fruizione dei servizi degli impianti, nei limiti degli orari prefissati e della capienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I titoli di ingresso sono acquistabili obbligatoriamente on line, e solo in caso di disponibilità di posti presso la biglietteria della piscina.