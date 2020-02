Il 'Saturday night' di Anm: Metro e Funicolare aperte fino alle 2,00

Anm Informa che sabato 15 febbraio, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli e la Funicolare Centrale prolungano l’orario di apertura fino alle ore 2 del mattino.

L'ultima corsa per la Funicolare Centrale è fissata per le ore 2,00, mentre per quanto riguarda la Linea 1 l'ultima corsa da Piscinola partirà alle ore 1.04 e da Garibaldi alle ore 1.32.