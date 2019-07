Eav, gli orari estivi della CircumVesuviana: al via il 29 luglio

Il programma estivo delle linee vesuviane gestite da Eav sarà attivo dal 29 luglio fino al 31 agosto. Nello specifico ecco le modifiche al piano ordinario.

Linea Napoli - Pompei - Sorrento

Rispetto al programma ordinario sono previste queste variazione al servizio.

Dal lunedì al sabato non partiranno i seguenti treni:

11745 Napoli Porta Nolana-Sorrento (17:45)

11952 Sorrento-Napoli Porta Nolana (19:52)

10747 Napoli Porta Nolana-Torre Annunziata (07:48)

11347 Napoli Porta Nolana-Torre Annunziata (13:47)

10840 Torre Annunziata-Napoli Porta Nolana (08:40)

11440 Torre Annunziata-Napoli Porta Nolana (14:40)

Domenica: le corse delle 9:09, 10:09, 11:09, 12:09 e 13:09 in direzione Sorrento, non fermeranno a Gianturco, San Giovanni a Teduccio, Barra, Santa Maria del Pozzo. Le corse delle 9:39, 10:39, 11:39, 12:39 e 14:09 non fermeranno a Torre Annunziata Oplonti e via Nocera. Saranno inoltre istituiti 4 treni speciali da Napoli a Sorrento (che comprendono tutte le fermate intermedie) alle 08:19, 09:19, 15:54, 17:40.

Linea Napoli - Ottaviano - Sarno

Rispetto al programma ordinario sono previste queste variazione al servizio.

Dal lunedì al venerdì non partiranno i seguenti treni:

6113 Napoli Porta Nolana-Sarno (11:32)

6143 Napoli Porta Nolana-Sarno (14:32)

6173 Napoli Porta Nolana-Sarno (17:32)

6080 Sarno-Napoli Porta Nolana (08:19)

6160 Sarno-Napoli Porta Nolana (16:19)

6190 Sarno-Napoli Porta Nolana (19:19)

61320 Sarno-Napoli Porta Nolana (via Scafati) (13:20)

60651 Napoli Porta Nolana - Poggiomarino (06:51)

61334 Poggiomarino - Napoli Porta Nolana (13:35)

Sabato non partiranno i seguenti treni:

6113 Napoli Porta Nolana-Sarno (11:32)

6143 Napoli Porta Nolana-Sarno (14:32)

6080 Sarno-Napoli Porta Nolana (08:19)

6160 Sarno-Napoli Porta Nolana (via Scafati) (13:20)

61334 Poggiomarino-Napoli Porta Nolana (13:35)

Domenica



Sulla Napoli-Scafati-Poggiomarino partiranno i seguenti treni.

Da Poggiomarino per Napoli: 5:57, 6:27, 7:04, 18:57, 20:04.

Da Napoli per Poggiomarino: 6:24, 6:55, 18:54, 19:25, 19:55.

I treni delle 7:57 e delle 14:57 da Poggiomarino si fermeranno a Torre Annunziata. Da Torre Annunziata a Poggiomarino è stato istituito un servizio bus che effettua totali 12 corse dalle 8:30 alle 19:00 circa.

Da Poggiomarino a Torre Annunziata: 07:57, 08:34, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 14:57, 16:04, 17:04, 18:04.

Corse straordinarie da Napoli a Torre Annunziata (07:54), da Torre Annunziata per Napoli (08:58).

Linea Napoli-Nola-Baiano

Rispetto al programma ordinario sono previste queste variazione al servizio.

Dal lunedì al venerdì non partiranno i seguenti treni:

8063 Napoli Porta Nolana-Baiano (06:48)

8113 Napoli Porta Nolana-Baiano (11:48)

8143 Napoli Porta Nolana-Baiano (14:48)

8163 Napoli Porta Nolana-Baiano (16:48)

8173 Napoli Porta Nolana-Baiano (17:48)

8082 Baiano-Napoli Porta Nolana (08:32)

8132 Baiano-Napoli Porta Nolana (13:32)

8162 ​Baiano-Napoli Porta Nolana (16:32)

8182 Baiano-Napoli Porta Nolana (18:32)

8192 Baiano-Napoli Porta Nolana (19:32)

Sabato non partiranno i seguenti treni:

8063 Napoli Porta Nolana-Baiano (06:48)

8113 Napoli Porta Nolana-Baiano (11:48)

8143 Napoli Porta Nolana-Baiano (14:48)

8163 Napoli Porta Nolana-Baiano (16:48)

8082 Baiano-Napoli Porta Nolana (08:32)

8132 Baiano-Napoli Porta Nolana (13:32)

8162 Baiano-Napoli Porta Nolana (16:32)

8182 Baiano-Napoli Porta Nolana (18:32)

La domenica resta invariato.

Linea Napoli-Scafati-Poggiomarino

Dal lunedì al sabato non partiranno i seguenti treni:

40655 Napoli Porta Nolana-Poggiomarino (06:55)

4113 Napoli Porta Nolana-Poggiomarino (11:55)

40756 Poggiomarino-Napoli Porta Nolana (07:57)

Linea Napoli Centro Direzionale-San Giorgio a Cremano

Servizio invariato

Linea Napoli-Pomigliano-Acerra

Servizio soppresso fino al 10 settembre. Saranno istituiti bus sostitutivi da Pomigliano ad Acerra.