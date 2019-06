Orari estivi, Universiadi e lavori stradali: Anm cambia linee e percorsi degli autobus

Con l'approssimarsi dell'estate, l'avvento delle Universiadi e i lavori in corso in diverse strade della città, Anm ha comunicato le modifiche su diverse linee urbane: alcune cambieranno percorso, altre saranno sostituite da nuove linee estive. Vediamo nel dettaglio le linee interessate.

Dal primo luglio al primo settembre la linea 140 è sospesa e sostituita dalla linea 640 sul percorso Capo Posillipo-Piazza Sannazaro. Dal 15 luglio la nuova linea, giunta a piazza Sannazaro, proseguirà per via Giordano Bruno, piazza della Repubblica, viale Gramsci e, di nuovo su piazza Sannazaro, tornerà verso Capo Posillipo seguendo il proprio percorso.

Dal primo luglio al primo settembre le linee 132 e C13 saranno sospese e sostituite dalla linea 532, che segue questo percorso: v. Picasso - v. Modigliani - v. Pallucci - v. M. Spaccata - v. Cintia - v.le Traiano - v. Pio - v.le Adriano - v. S. Tullio - v. Epomeo - v.Pigna - v. Martini - v. Altamura - v. Rossini - v. Acitillo - v. Ribera - p.zza IV Giornate - v. Gemito - v. Altamura - v. Martini - v. Pigna - v. Epomeo - v. S. Tullio - v.le Adriano - v. C. Dei Gracchi - v.le Traiano - v. Cintia - v. M. Spaccata - v. Provinciale di Napoli - v. Picasso.

Dal primo luglio al primo settembre la linea C12 sarà sospesa e sostituita dalla linea 612, che segue questo percorso: Via Picasso, via Modigliani, Strada Provinciale Montagna Spaccata, via dell'Epomeo, via Giustiniano, viale Traiano, via Cassiodoro, via Consalvo, via C. Duilio, piazza Italia Galleria Laziale, Piazza Sannazaro, Salita Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via Consalvo, via Cassiodoro, via Giustiniano, via dell'Epomeo, Strada Provinciale Montagna Spaccata, Strada Provinciale Di Napoli, via Picasso. Dal 15 luglio, con la transitabilità di viale Gramsci anche per i mezzi pubblici, giunta a piazza Sannazaro, il 612 proseguirà per via G. Bruno, piazza della Repubblica, viale Gramsci, piazza Sannazaro e percorso ordinario.

Dal 25 giugno le linee 618 e 607, in direzione piazza della Repubblica, proseguiranno per via Bruno e poi svolteranno per viale Gramsci, piazza Sannazaro, galleria Laziale e proprio percorso. Per l'evento Universiadi le linee svoltano per piazza Sannazaro, salita Piedigrotta, galleria Piedigrotta e proprio percorso.

Da oggi 26 giugno fino a cessate esigenze le linee 140, 151, C12, N1, limitano il percorso: in direzione piazza Vittoria, giunte in via Bruno svoltano per viale Gramsci, poi viale Dohrn, via Caracciolo, piazza Vittoria poi proprio percorso in direzione Posillipo-Fuorigrotta.