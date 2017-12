Capodanno 2018 a Napoli, gli orari del trasporto pubblico in città

Al fine di consentire il regolare afflusso di pubblico agli eventi in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare organizzati per il Capodanno 2018 a Napoli, saranno garantiti i seguenti servizi straordinari di trasporto pubblico:

- linea EAV Cumana: effettua servizio ininterrottamente fino alle ore 6:55 del giorno 1 gennaio con corse ogni 40 minuti;

- linea EAV Circumflegrea: effettua servizio ininterrottamente fino alle ore 7:00 del giorno 1 gennaio con corse ogni 30 minuti;

- linee EAV bus:

collegamento parcheggio Brin – via Galileo Ferraris – piazza Garibaldi – corso Garibaldi - Porta Nolana – via Marina – via Marchese Campodisola - piazza Bovio e ritorno al parcheggio Brin attraverso corso Umberto – piazza Garibaldi – via Galileo Ferraris;



collegamento piazza Quattro giornate – via Gemito – via Arenella – via giotto – piazza Medaglie d'oro – via Menzinger – piazza Leonardo – via Girolamo Santacroce – via Salvator Rosa – via Pessina – via Broggia – Museo e ritorno.



I servizi bus saranno effettuati dalle ore 20 alle ore 6 del 1 gennaio 2018 con la sola sospensione dalle ore 23:30 alle ore 00:30.



- linee CTP:

604 di collegamento Cardarelli - Colli Aminei - corso amedeo di Savoia - via Santa Teresa -Museo e ritorno;



605 di collegamento Scampia - corso Secondigliano- calata Capodichino - via Foria-Museo Nazionale e ritorno;



607 di collegamento piazzale Tecchio - via Giulio Cesare- piazza Sannazzaro- Riviera di Chiaia - piazza Vittoria e ritorno;



Inoltre, per l'intera notte saranno aperti i parcheggi Brin e Colli Aminei gestiti dalla ANM. Infine, per rendere disponibili un congruo numero di vetture taxi in circolazione, dalle ore 18 del giorno 31 e fino alle ore 6 del giorno 1 gennaio 2018 saranno liberalizzati i turni degli operatori taxi.