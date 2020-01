Ora legale, lancette in avanti di un'ora: la data

Lancette spostate di un'ora in avanti dalle ore 2 del mattino che diventeranno le 3 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

Dunque dormiremo un'ora in meno, ma avremo un'ora di luce in più da sfruttare. I dispositivi meccanici che non si aggiornano automaticamente dovranno essere regolati a mano, a differenza, ad esempio, di smartphone, tablet e pc, il cui aggiornamento è automatico. La misura è stata introdotta tra le due guerre mondiali e adottata definitivamente in Italia nel 1966. Nonostante diverse proposte, anche recenti di abolirla a livello europeo e non solo, resiste imperterrita allo scorrere degli anni, con l'Italia che recentemente ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni.