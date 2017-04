Opportunity, nasce la prima agenzia di servizi gratuiti per aiutare poveri e immigrati

Offrire un’opportunità a chi un’opportunità non l’ha mai avuta. Questo è l’obiettivo del progetto “Opportunity” a cui stanno lavorando diverse associazioni di giovani volontari attivi su tutto il territorio napoletano. Impiegare i beni confiscati alla camorra per offrire nuove possibilità a chi vive in condizioni di disagio economico, come i poveri, o di emarginazione sociale, come gli immigrati. L’iniziativa prevede la realizzazione di una vera e propria agenzia di servizi gratuiti che vanno dall’assistenza legale a quella medica e psicologica, dalla possibilità di frequentare corsi di formazione all’aiuto per la corretta stesura del curriculum vitae. Tra i promotori di questo progetto c’è Davide D’Errico, presidente della Onlus "Adda Passà ‘a Nuttata". NapoliToday ha chiesto a Davide di spiegarci come è nata l’idea.

Cosa è “Opportunity”?

“Opportunity è una bellissima follia che sta nascendo a Napoli. Si tratta della prima agenzia di servizi gratuiti per i poveri della città, nata in un bene confiscato alla camorra nel cuore del quartiere Sanità. Opportunity significa che non è mai troppo tardi per cambiare, per restituire dignità alla tua vita, per aprire una pagina nuova e non conta quanto tu sia stato sfortunato o calpestato, noi vogliamo tenderti la mano perché non resti indietro”.

Lo scorso luglio avete vinto un bando per ricevere altri due beni confiscati alla camorra che trasformerete in una agenzia di servizi gratuiti per gli immigrati e i poveri. Quali servizi offrirete?

“La nostra agenzia vuole rimettere chiunque nelle condizioni di credere nel proprio futuro. Per questo chi viene da noi potrà ottenere, in maniera assolutamente gratuita, assistenza legale, medica, psicologica; potrà essere aiutato a scrivere il proprio curriculum; potrà mangiare la pizza sospesa di Concettina ai Tre Santi o frequentare corsi di formazione”.

Chi ha lavorato al progetto?

“Abbiamo costruito una squadra di associazioni molto forte che va da Adda Passà ‘a Nuttata (la Onlus che presiedo) a Cleanap (gli ideatori del progetto bike-sharing Napoli); da la Locomotiva Onlus, che gestisce da 5 anni il più grande centro di prima accoglienza della città, a Aidacon, associazione in difesa dei cittadini e dei consumatori. Da Venti di speranza all’Oratorio Karol. Insomma, siamo un team incredibile di volontari e di professionisti che vogliono solo mettersi a servizio di un sogno per i più piccoli e i più poveri della città” .

La Onlus che presiedi (“Adda Passà ‘a Nuttata”) gestisce già da qualche anno un bene confiscato alla camorra nel Rione Sanità. Che attività avete svolto sino ad ora e quali sono le criticità di questo quartiere?

“Siamo alla Sanità da 7 anni. E’ un quartiere pieno di vita, di cultura e di opportunità che vanno solo lasciate germogliare. I ragazzini che conoscemmo il primo giorno, ora sono educatori per i più piccoli. Studiano o lavorano. Alcuni ci danno una mano volontariamente. Sono il simbolo di un quartiere che ce la può fare. Certo, c’è anche tanta povertà, c’è assenza dello Stato e dei servizi sociali. Opportunity nasce con l'obiettivo di colmare queste assenze!”

Le Istituzioni vi sostengono nelle vostre attività? Cosa potrebbero fare per aiutare chi vive in condizioni disagiate?

“Le Istituzioni sono troppo presenti al momento del taglio dei nastri, e introvabili quando c’è lavorare davvero. I servizi sociali, il coordinamento delle realtà educative, i servizi per i poveri dove sono? Le uniche realtà operanti in questi settori sono fatte da donne e uomini che dedicano il loro tempo agli altri per volontariato. Se volessero aiutarci dovrebbero eliminare un po’ di passaggi burocratici ed aumentare un po’ di passaggi istituzionali, venirci a trovare, conoscere le storie degli ultimi e garantirci sicurezza e coordinamento”.

