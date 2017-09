Operazioni al cuore: Cardarelli terzo ospedale in Italia

In vista della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, il portale Dove e Come Mi Curo ha condotto un'indagine sugli ospedali migliori per volume di interventi di angioplastica coronarica, bypass aortocoronarico, aneurisma dell'aorta addominale non rotto e di ricoveri per infarto al miocardio.

La scelta del giusto ospedale può rivelarsi determinante, e da un'indagine del portale è emerso che solo 1 ospedale su 2 in Italia rispetta gli standard ministeriali per quanto riguarda i volumi di ricoveri per infarto al miocardio (100 casi l'anno) e di interventi di angioplastica coronarica (250 casi l'anno).

Le 5 strutture che in Italia effettuano un maggior numero di ricoveri sono: 1) Ospedale di Parma (n° ricoveri 1010) 2) Arcispedale Sant'Anna, Cona (FE) (n° ricoveri 851) 3) Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli diretta da Ciro Mauro (n° ricoveri 834) 4) Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Trieste - Cattinara - Maggiore, Trieste (n° ricoveri 817) 5) Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Bologna (n° ricoveri 813).