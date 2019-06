Universiadi, a Napoli arrivano altri 500 militari per l'operazione Strade Sicure

Domani una riunione al Viminale del Comitato nazionale sulla sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, stabilirà - stando a quanto riportato dall'Ansa - a un aumento dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. A Napoli, nello specifico, saranno inviati altri 500 militari che dovranno fornire supporto alle forze già in città, soprattutto in vista delle Universiadi in avvicinamento. Altri 15 militari saranno dislocati a Ischia, per eventuali esigenze connesse al terremoto dell'estate del 2017.