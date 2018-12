Ospedale del Mare, operazione da record: prima volta per l'innovativa tecnica di asportazione tumori

La sanità napoletana ha segnato un nuovo primato: all’Ospedale del Mare, per la prima volta in Italia, è stata sperimentata una tecnica innovativa per asportare un tumore alla laringe ad un paziente di 62 anni.

L'equipe guidata da Giuseppe Tortoriello, direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale, coadiuvato dai dottori Fierro, D’Avino, Barba, Mazzuca, Menna e dalla dottoressa de Gasperis, non ha usato l'elettrobisturi tradizionale.

Il caso era difficile: un carcinoma in stato avanzato e il paziente con un grave problema cardiologico. L’intervento è stato eseguito con una “scheletrizzazione”, e asportando la laringe mediante l’uso di una fibra laser. L'obiettivo era ridurre i tempi dell’intervento e la perdita di sangue.

L'operazione è stata ripresa con una telecamera 3d e visori 4k, così che tutti hanno potuto seguire – in sala operatoria – le difficili fasi dell'intevento. Si tratta di un'operazione che apre nuove prospettive in ambito chirurgico per l'asportazione di masse tumorali.