Racket per la camorra a Portici: operazione antimafia in corso

Portici si è svegliata con il rumore dei motori degli elicotteri. È in corso dalle prime ore del mattino, in varie zone nella provincia di Napoli, una vasta operazione della Polizia di Stato in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura di Napoli -Direzione Distrettuale Antimafia- nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per diversi episodi di estorsione commessi con l’aggravante del metodo mafioso, al fine di agevolare clan camorristici operanti per lo più nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano.

Seguiranno aggiornamenti