Operazione “Patriot”: scacco al traffico di stupefacenti tra Napoli e Salerno

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con base operativa a Salerno e con ramificazioni anche a Napoli. Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche degli abitanti di Napoli e provincia.

Per l'operazione sono impegnati circa 150 agenti in vari comuni della provincia, con l'ausilio di unità cinofile antidroga e il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Verbania e Cosenza, per l'esecuzione di misure restrittive in quelle province.