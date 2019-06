Monaldi, operazione continuamente rimandata: la denuncia del figlio di un paziente

"Mio padre è ricoverato dal 28 maggio al Monaldi. Si sentì male durante una visita cardiologica con prova di sforzo effettuata al Monaldi. Venne portarono in terapia intensiva per due-tre giorni e dopo fu trasferito in cardiochirurgia per intervento alle coronarie da effettuare nel più breve tempo possibile. Da quel giorno, però, l'intervento è stato continuamente rimandato, in quanto, secondo quanto ci dicevano i medici, su quattro sale operatorie ne funzionano solo due e viene data priorità solo alle operazioni urgenti", spiega a NapoliToday il figlio di un paziente dell'ospedale, preoccupato per le sorti del genitore.

"Oggi l'ennesima beffa. E' stata nuovamente rinviata l'operazione, sempre per problemi alle sale operatorie, come ci spiegano i medici. Non capisco come sia possibile. Vogliamo chiarezza", conclude l'uomo.