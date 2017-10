Greenlight, il laser verde che cura la prostata: “Migliora la vita sessuale dei pazienti”

Nel corso del 90mo Congresso della Società Italiana di Urologia (Siu), in programma alla Mostra d'Oltremare dal 7 al 10 ottobre, verrà trasmesso in diretta dalle sale operatorie del Policlinico Federico II un intervento di trattamento laser per guarire l'ipertrofia prostatica beningna (Ipb, che colpisce l'80% degli ultra 50enni italiani).

L'operazione, all'avanguardia, utilizza tecnologia “Greenlight”, un laser al triborato di litio. In anestesia spinale, prevede dimissioni in 24 ore. Si tratta del risultato di un recente studio italiano pubblicato su “International Urology and Nephrology”, promosso 99 pazienti su 100 operati: l'operazione garantisce anche un miglioramento della soddisfazione sessuale e della funzione erettile .

"La tecnica laser – spiega il dottor Maurizio Carrino, direttore della divisione di andrologia del Cardarelli, dove il laser verde è in uso – si effettua in endoscopia e vaporizza o vapo-enuclea con precisione millimetrica solo l'eccesso di tessuto prostatico, ristabilendo una normale minzione. L'istantanea coagulazione dei vasi che evita il sanguinamento, fa del laser verde lo strumento d'elezione per l'oltre 1milione di pazienti con gravi malattie cardiovascolari in cura con anticoagulanti e/o antiaggreganti, che ora possono essere operati in tutta sicurezza senza mai sospendere la terapia salvavita”.

“Greenlight – prosegue Carrino – grazie all'evoluzione della tecnica, è ora in grado di operare maxi prostate di grosso volume, finora trattabili solo con la chirurgia open, con l'incisione cutanea, invasiva e con inevitabili complicanze. Non solo la sicurezza è assoluta, ma il progresso tecnologico consente oggi di effettuare biopsie durante l'intervento per escludere la presenza di cellule cancerose".