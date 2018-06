Controlli a Torre del Greco: scoperta cava con rifiuti pericolosi smaltiti illecitamente

Nell'area del comune di Torre del Greco è stata portata a termine un'operazione di controllo straordinario del territorio da parte di un contingente interforze che ha raggruppato esercito e forze dell'ordine.

Controllate nove attività imprenditoriali e commerciali del settore edilizia, della lavorazione di materiali ferrosi, della cantieristica e della riparazione veicoli. Cinque di esse sono state sequestrate per violazioni della normativa ambientale e per mancanza delle previste autorizzazioni.

Sequestrati anche un autoveicolo e due autocarri perché utilizzati nel trasporto illecito di rifiuti, e soprattutto una cava dismessa di oltre 37mila metri quadrati, questa usata per lo sversamento abusivo di rifiuti provenienti da alcune aziende: i rifiuti depositati illecitamente sono risultati essere di natura speciale e pericolosa, in gran parte derivanti dalla miscelazione di sostanze tossiche con inerti di varia natura.

Sequestrata infine un’azienda di carpenteria metallica di circa 200 metri quadrati per emissioni in atmosfera, abbandono incontrollato di rifiuti e relativo stoccaggio. In totale, sono state elevate sanzioni per circa 50mila euro.