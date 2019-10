Operazione riuscita, la piccola Ginevra sta bene: tumore rimosso

La piccola Ginevra sta bene: l'operazione che la bambina di sette anni ha dovuto subire in Germania è andata a buon fine. Il tumore al cervello è stato rimosso dopo undici ore in sala operatoria. Esulta il padre della piccola: "Con immenso piacere vi comunico che grazie alla sovraumana bravura, professionalità e umanità dell'equipe che ha operato mia figlia Ginevra nella struttura Ini di Hannover il mostro di Ginevra è stato estirpato dal suo cervello. Questa vittoria la aspettavamo da ben cinque anni, non ci siamo mai dati per sconfitti, ci abbiamo sempre creduto. Voi siete stati parte attiva, se non principale di questa battaglia vinta. Avete tutta la mia gratitudine, la mia stima, la mia riconoscenza. E Ginevra, pur essendo in rianimazione come da routine, ringrazia tutti voi. Ha aperto gli occhi, ha cercato la madre. Non saprei come sdebitarmi con voi, che avete permesso a Ginevra di arrivare ad Hannover".

Per la piccola, nei giorni scorsi, è scattata una gara di solidarietà: servivano 55mila euro per consentire alla famiglia di Melito di portare la figlia in Germania per l'operazione.