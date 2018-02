Blitz a Napoli Est, scoperto traffico di droga da Colombia e Olanda

Dalle prime ore dell'alba di oggi sono in corso numerosi arresti da parte della polizia, in un'operazione contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Oltre cento gli agenti in azione, impegnati in un blitz disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nella zona Est della città, in particolare nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sedici le persone destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno individuato le rotte di ingenti quantitativi di droga - soprattutto cocaina, ma anche hashish e marijuana - provenienti da Colombia e Olanda e destinate al mercato del capoluogo partenopeo e di altre regioni come Toscana e Lazio.

Eseguite anche numerose perquisizioni: sequestrato un ingente quantitativo di droga ed un vero e proprio arsenale, composto principalmente di pistole e mitragliatrici.