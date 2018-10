Operata di colecisti, muore 71enne. I familiari: "Era in ottima salute"

Una donna di 71 anni, residente a Mariglianella ma originaria di Pomigliano d'Arco, è morta in una clinica acerrana dopo essere stata operata alla colecisti. Secondo i familiari - così come riporta il Fatto Vesuviano - la donna sarebbe morta per un'intossicazione di farmaci. Al momento la salma è sotto sequestro dopo la denuncia dei figli che ha fatto scaturire l'indagine. La donna era in ottima salute prima dell'intervento, almeno stando alle dichiarazioni dei parenti.