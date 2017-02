Operazione di bonifica a Pianura: prelevati 50 veicoli

Nell'ambito dei controlli del territorio dell'U.O. Soccavo/Pianura, personale della Polizia Locale di Napoli ha effettuato una vasta operazione di bonifica del territorio a Pianura.

I residenti del quartiere, con diverse segnalazioni, lamentavano l'abbandono di veicoli in strada che erano diventati delle vere e proprie bombe ecologiche. Nel corso dell'intervento sono stati prelevati circa 50 autoveicoli e veicoli a due ruote, molti abbandonati sulla pubblica via ed altri sprovvisti di copertura assicurativa.

Sono stati, inoltre, effettuati numerosi sequestri di materiale legato al Carnevale, posto in vendita abusivamente, in Via Montagna Spaccata, Via Cornelia dei Gracchi e Via Salvador Dalì.