La droga della camorra: maxi operazione in tutta Italia

Una maxi operazione antidroga, dalle 5 di stamane, è in corso in diverse province italiane tra cui quella di Napoli.

I carabinieri impegnati sono 50, che stanno operando con l'ausilio di diverse unità cinofile tra Ancona, Napoli, Catania e Macerata. Eseguiti provvedimenti restrittivi per detenzione e spaccio di cocaina ed hashish, perquisizioni personali e domiciliari.

L'inchiesta ha fatto emergere che la droga, di settimana in settimana trasportata nelle Marche, veniva acquistata da elementi di spicco della camorra campana. Parte ne veniva immessa nella provincia di Ancona (principalmente nell'area della Vallesina) attraverso una rete di spacciatori provenienti per lo più dal Sud Italia. A far partire le indagini è stata la Procura di Ancona.