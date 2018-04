Rifiuti illeciti nel Parco del Vesuvio: 14 aziende sequestrate

Operazione interforze a Ercolano per il contrasto dei roghi tossici in Campania. Novanta unità appartenenti a Esercito, carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e metropolitana, oltre ad Arpac e Asl hanno sequestrato 14 aziende sulle 15 ispezionate. Inoltre, sono state 44 le persone identificate, di cui 14 deunciate all'autorità giudiziaria.

Sigilli anche a 250 tonnellate di materiale, in prevalenza di natura tessile e calzaturiero. Il materiale sequestrato, oltre ad alimentare l’abusivismo commerciale e il ciclo illecito di rifiuti usati, era destinato inevitabilmente a incrementare il fenomeno dell’abbandono e dell’incendio doloso di rifiuti. In particolare, in via dello Spacco e via Fosso Grande, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, sono state sequestrate per smaltimento non autorizzato di rifiuti e scarti di lavorazioni cinque aziende dedite al recupero, trattamento e commercializzazione di indumenti usati.

All’interno di una delle aziende sono stati anche rinvenuti circa 250 capi di abbigliamento falsificati, riproducenti loghi di noti marchi sportivi e il titolare è stato denunciato per produzione e commercio di articoli contraffatti.