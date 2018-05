Operazione anti-contraffazione “Olredi Sin”: 18 arresti

Cinque organizzazioni criminali che lavoravano insieme dando vita ad una complessa quanto efficiente macchina criminale capace di importare prodotti neutri dall'estero, falsificarli e farli arrivare sulle bancarelle di Napoli. Operazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli della guardia di finanza che ha sgominato un'organizzazione composta da un totale di 75 persone dedita alla contraffazione ed alla vendita di prodotti d'abbigliamento. Diciotto degli indagati sono stati arrestati su ordine del Gip del tribunale di Napoli, Luisa Toscano e su richiesta della procura antimafia ad opera del sostituto procuratore Maurizio Giordano.

Gli arrestati sono 14 italiani e quattro stranieri. L'organizzazione acquistava gli oggetti neutri dalla Turchia, li stoccava in Bulgaria per poi farli arrivare a Napoli e metterli in commercio attraverso una complessa rete logistica dislocata in diverse città italiane come Napoli, Livorno, Torino, Milano, Genova e Massa Carrara. Sequestrati in totale oltre 820 mila pezzi di prodotti contraffatti e scoperti ben 10 opifici abusivi, comprensivi di macchinari, e sei depositi di stoccaggio, allestiti nella città e nella provincia di Napoli. I prodotti venduti erano sostanzialmente capi d'abbigliamento, accessori e profumi.

